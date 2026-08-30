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पीएम-स्वनिधि से स्पेस मिशन तक... प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण पर दिया जोर

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:22 PM (IST)

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया, पीएम-स्वनिधि और मिशन शक्तिसैट जैसी योजनाओं की सफलता का उल्लेख किया।

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मनुस्मृति के सहारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं के दमन का जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है, उसके विरुद्ध तो तथ्यों के साथ भाजपा आक्रामक है ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 'मन की बात' में सरकार के प्रयास व सफलता के उदाहरण सामने रखते हुए 'महिला सशक्तीकरण' की उजली तस्वीर और सरकारी योजनाओं की प्राथमिकता में महिलाओं को दिखाने की कोशिश की।

पीएम-स्वनिधि योजना की लाभार्थी के रूप में उद्यमिता में सफलता प्राप्त कर रहीं महिलाओं का उदाहरण गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'महिला सशक्तीकरण' के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। मिशन शक्तिसैट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।'

उन्होंने युवाओं के प्रति गंभीरता प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत' अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है- नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया।

'मन की बात' का 137वां संस्करण

'मन की बात' के 137वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने मिशन शक्तिसेट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है।

मिशन शक्तिसेट के माध्यम से 108 देशों की 12 हजार छात्राओं को सेटेलाइट टेक्नोलाजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्तिसैट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग-अलग देशों और भारत की करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटीं। भारत के दूर-दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है।

पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सेटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में भेजने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएंगी।

महिला सशक्तीकरण पर दिया जोर

पीएम-स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की लाभार्थियों में करीब 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, यानी देशभर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने-अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिये और पूजा की सामग्री बेचती है।

कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है, लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं-बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने कई सफल महिलाओं की कहानी भी संक्षेप में सुनाई और कहा कि जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है ‘महिला सशक्तीकरण’ का एक जीवंत रूप।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में 'नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत' का हिस्सा बन रहे हैं। यह भारत के युवाओं के स्वास्थ्य, उनकी खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।

नशे के दुष्परिणामों की चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गों से इस पवित्र कार्य में भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा कि कंटेंट क्रिएटर प्रभावशाली नारे, लघु नाटक और विचार आदि हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ इंटरनेट मीडिया पर साझा करें।

कृष्णा शेषद्रि की कहानी साझा की

प्रधानमंत्री ने देश के इतिहास को दिलचस्प बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाने वाले मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की कहानी साझा की। प्रेट्र के अनुसार, मोदी ने बताया कि कृष्णा शेषाद्री की बनाई वेबसाइट (www.bharatrajya.com) पर जाकर और कोई भी एक वर्ष चुनकर, कोई भी आसानी से जान सकता है कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसने शासन किया था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री से बात भी की।

सूर्यपथ के साथ दुनिया में फहराया तिरंगा

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 'सूर्यपथ तिरंगा' पहल के जरिये राष्ट्रीय ध्वज ने दुनियाभर में एक अनोखी यात्रा की। उन्होंने कहा, "सुबह की पहली किरण के साथ ही फिजी के सुवा में तिरंगा फहराया गया।

इसके बाद इसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अंत में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशनों और पोस्ट्स पर फहराया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे नजारे कितने शानदार रहे होंगे; जैसे-जैसे सूरज दुनियाभर में आगे बढ़ा, उसके साथ-साथ भारतीय तिरंगा भी फहराया गया।"

एवोकाडो की खेती से किसानों को लाभ

मोदी ने एवोकाडो की बढ़ती मांग का जिक्र करते हुए कहा कि यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट में एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। कई किसान, जो पहले दूसरी फसलें उगाते थे, अब एवोकाडो की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

'वोकल फार लोकल' को अपनाने की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे आगामी त्योहारों के मौसम में 'वोकल फार लोकल' पहल को अपनाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश में बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि 'वोकल फार लोकल' का मतलब सिर्फ मिट्टी के दिये खरीदना नहीं है, इसके पीछे का सोच काफी व्यापक है।

सफाई का संकल्प बदल देता है जगह की पहचान

देशभर में स्वच्छता अभियानों के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय स्तर पर सामूहिक संकल्प किसी जगह की पहचान और स्वरूप को कैसे बदल सकता है।

उन्होंने कहा, 'सफाई में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को साफ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है, तो बदलाव सिर्फ सफाई तक ही सीमित नहीं रहता। यह उस जगह की पहचान ही बदल देता है।'