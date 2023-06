9 Years of Modi Govt: नौ साल में बना इन्फ्रा का अतुलनीय ढांचा, रखी गई विकसित भारत की नींव- पीएम मोदी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ साल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवधि में आर्थिक प्रगति और विकास की जड़ें न केवल सशक्त हुई हैं, बल्कि देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ढांचा खड़ा हो गया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। खुद पीएम मोदी की ओर से जिस तरह इस क्षेत्र के विकास को सामने रखा गया है उसका संदेश है कि आगामी चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा।

दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर का हर व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष असर होता है। मोदी ने ट्विटर पर नाइन इयर्स आफ गति एंड प्रगति हैशटैग के साथ लिखा कि हर सेक्टर की प्रवाहमय प्रगति हुई है। इस प्रगति ने ही विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रख दी है। पीएम ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के महत्व को रेखांकित करने वाली कुछ सामग्री भी साझा की।

भाजपा मोदी सरकार के नौ वर्षों के अब तक के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में मिली सफलता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। उन्होंने ट्वीट के जरिये इसका श्रेय पीएम मोदी के प्रयासों को देते हुए कहा कि नौ साल में बने विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित भारत की नींव तैयार हो गई है।

In #9YearsOfGatiAndPragati, we nurtured the roots of growth and development in India, shaping an infrastructure landscape that is unparalleled. Every sector has witnessed swift advancement, setting the stage for a developed India. https://t.co/xhiIDxQ8OK— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2023