तमिलनाडु सीएम विजय ने मंच से PM के सामने रखी कई मांगे, मोदी ने थलापति को दिया बड़ा तोहफा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में भले ही सरकारें बदलती रही हों, लेकिन तमिलनाडु की तरक्की और यहां के लोगों की सेवा करने का उनका संकल्प हमेशा एक जैसा मजबूत रहा है।

प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद और निरंतर सहयोग जारी रखने का पूरा भरोसा दिलाया। देश और राज्यों के रिश्ते पर दिया जोर कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश और राज्यों के मजबूत रिश्ते पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। इसी दिशा में केंद्र सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार बढ़ावा दे रही है।

मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी महत्वाकांक्षी पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से तमिलनाडु को अभूतपूर्व लाभ मिला है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हुई इस बढ़ोतरी से देश भर के लाखों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु की भूमिका बेहद सराहनीय और अग्रणी रही है।

12 सालों में मेट्रों सेवाओं का हुआ विस्तार शहरी विकास और पब्लिक ट्रांसफोर्ट के महत्व पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों के भीतर देश के 25 प्रमुख शहरों तक मेट्रों सेवाओं का शानदार विस्तार हुआ है। साल 2014 में देश का मेट्रो नेटवर्क महज 250 किलोमीटर था, जो बढ़कर साल 2026 में 1,100 किलोमीटर तक पहुंच गया है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि हाल ही में शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ आम जनता का सफर आसान होगा, बल्कि पूरे राज्य में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को एक नई रफ्तार मिलेगी। विजय ने पीएम के सामने रखी बड़ी मांगे वहीं मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसेर चरण का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के समग्र विकास से जुड़ी कई प्रमुख और अहम मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखीं।

विजय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोयंबटूर और मदुरै के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर दोबारा विचार करने और बोम्मासमुद्रम को होसुर से जोड़ने वाले अंतर-राज्यीय मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र से पूरा समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के भविष्य के आर्थिक लक्ष्यों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य ने वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने केंद्र से कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाने की अपील की।