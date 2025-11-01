Language
    PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का किया लोकार्पण, पढ़ें इसमें क्या होगा खास

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 273 करोड़ रुपये की लागत से तीन वर्षों में निर्मित यह 'इको-फ्रेंडली' भवन पारंपरिक महलों की शैली में बना है, जिसमें 13 गुंबद और धान की बालियों के प्रतीक हैं। यह भवन राज्य के इतिहास और कृषि परंपरा को दर्शाता है।

    पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का किया लोकार्पण। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया है। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं।

    नवा रायपुर के सेक्टर 19 में बना नया विधानसभा भवन बेहद शानदार है। इस भवन की हर ईंट पर राज्य के इतिहास की छाप देखी जा सकती है। पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11 से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। पीएम मोदी किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है।

    ओम बिरला ने किया संबोधित

    कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भाषण से हुई। जय जोहार के नारे के साथ सभी को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण पीएम मोदी के कर कमलों से हो रहा है। ये गौरव की बात है। ये नया भवन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा।

    Chhattisgarh PM Modi

    273 करोड़ में तैयार हुआ भवन

    विधानसभा में लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। वहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। कुछ देर में बाद ‘इको-फ्रेंडली’ नए भवन का लोकार्पण हुआ। करीब 273 करोड़ रुपये की लागत से 20.78 हेक्टेयर में फैला यह भवन लगभग तीन वर्षों में तैयार हुआ है। इसकी नींव अगस्त 2020 में रखी गई थी, जबकि निर्माण कार्य अगस्त 2022 में शुरू हुआ। पारंपरिक महलों की शैली में बने इस भवन में 13 आकर्षक गुंबद हैं, जिनके भीतर कटोरे के आकार में धान की बालियां उकेरी गई हैं। यह राज्य की समृद्ध कृषि परंपरा का प्रतीक है।

    तीन ब्लाकों में हुआ तैयार

    ब्लाक ए - सचिव, उप सचिव, अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यालय, समिति शाखा कक्ष व विधानसभा से जुड़ी अन्य शाखाएं

    ब्लाक बी - सदन, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष और कार्यालय, सेंट्रल हाल, मेंबर्स लाउंज, डाइनिंग एरिया, मुख्य और प्रमुख सचिव कार्यालय, ध्यानाकर्षण व रिपोर्टर ब्रांच

    ब्लाक सी - मंत्रियों और विधायकों के कक्ष, लोअर ग्राउंड फ्लोर पर एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अस्पताल, रेलवे रिजर्वेशन, पोस्ट आफिस और बैंक

    नए विधानसभा भवन व परिसर में सुविधाएं और खासियत

    • विधानसभा की बिल्डिंग के पास 500 लोगों की क्षमता का आडिटोरियम
    • हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण, संसद की तर्ज पर सेंट्रल हाल, कैबिनेट मीटिंग हाल
    • विधानसभा बिल्डिंग में म्यूजियम, साथ ही आर्ट गैलेरी
    • पूरी बिल्डिंग पेपरलेस वर्क सिस्टम से लैस
    • परिसर में जल और ऊर्जा संरक्षण की समग्र व्यवस्था

