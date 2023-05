पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को दी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, कहा- असम और बंगाल के बीच अब और मजबूत होंगे संबंध

गुवाहाटी, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहें। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि गुवाहाटी से न्यू जलपाई गुड़ी तक चलने वाली यह ट्रेन असम और बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने इस दौरान नए संसद भवन के उद्घाटन का भी जिक्र किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi virtually flags off the inaugural run of Northeast's first Vande Bharat Express train in Assam. The northeast-bound Vande Bharat will run between New Jalpaiguri Station in West Bengal and Guwahati in Assam. pic.twitter.com/xEjbXVMYAX

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी में कहा कि खुशी की बात है कि पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले यह 'लुक ईस्ट' था, लेकिन अब यह 'एक्ट ईस्ट' है।

#WATCH | Guwahati: It is a matter of happiness that PM Modi will flag off the Northeast's first Vande Bharat Express today. Earlier it was 'Look East' but now its 'Act East': Railways Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/MFXMRiG8iy— ANI (@ANI) May 29, 2023