FIPIC: पीएम मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी को बढ़ाया आगे, कई कार्य योजनाओं की घोषणा की

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष जेम्स मारापे और गवर्नर जनरल बॉब डाडे से अलग-अलग वार्ता की तथा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।

इस द्वीपीय देश की पहली यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत तथा 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक अहम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम जेम्स मारापे ने पोर्ट मोरेस्बी में FIPIC III शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 12-चरणीय कार्य योजना की घोषणा की। यह क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करेगा और एक मुक्त, खुले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण को मजबूत करेगा।

