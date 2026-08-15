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80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, वीर सपूतों को किया नमन

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:42 AM (IST)

पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत सेनानियों को नमन करते हुए उनके साहस, बलिदान और देश के प्रति अटूट समर्पण को याद किया।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं (फोटो- एक्स)

80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं (फोटो- एक्स)

HighLights

  1. पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

  2. आज लाल किले पर 13वीं बार ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत सेनानियों को नमन करते हुए उनके साहस, बलिदान और देश के प्रति अटूट समर्पण को याद किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए, उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें।

पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत से देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में विकास की यह यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी।