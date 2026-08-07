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    पीएम मोदी ने नाश्ते पर NDA सांसदों से की बातचीत, संसद में व्यवधानों पर जताई चिंता

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:44 PM (GMT+05:30)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही में बार-बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता जताई और नए राजग सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। ...और पढ़ें

    पीएम मोदी ने संसद में व्यवधानों पर जताई चिंता

    पीएम मोदी ने संसद में व्यवधानों पर जताई चिंता

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद की कार्यवाही में बार-बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए राजग के सभी सांसदों को विश्वास के सशक्त सूत्र में पिरोए रखने का अहम प्रयास किया। सोमवार को संसद सत्र की अहमियत को देखते हुए शुक्रवार की सुबह नाश्ते की मेज पर राजग से नए जुड़े वाले सांसदों को भी खुशनुमा माहौल में संबोधित कर कहा कि सदन में हलचल के कारण देश को हाल ही में चुने गए प्रतिभाशाली सांसदों की आवाज सुनने का अवसर नहीं मिला है।

    मोदी ने यह बात राजग के सहयोगी दलों के 40 से अधिक सांसदों के साथ बैठक के दौरान कही, जिसमें नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई), शिवसेना, आरपीआई (आठवले), राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अन्नाद्रमुक और यूपीपीएल शामिल थे। बैठक में शामिल एनसीपीआइ सांसद शताब्ती राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नाश्ते में उपस्थित प्रत्येक सांसद से बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्या किया जाना चाहिए और सांसद राष्ट्र निर्माण में कैसे प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

    पीएम मोदी ने संसद में व्यवधानों पर जताई चिंता

    मोदी ने सांसदों से कहा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। राजग एक परिवार है।हम अपने घटक दलों के साथ खड़े हैं। एक अन्य एनसीपीआइ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग पिछले 20 वर्षों से या एक वर्ष से राजग के साथ हैं, वे सभी परिवार के सदस्य हैं।

    हम बंगाल और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए मेहनत करेंगे। शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे ने कहा कि मोदी ने संसद के सुचारू संचालन पर जोर दिया और विपक्षी प्रदर्शनों द्वारा बार-बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। एनसीपीआइ के नेता सुदीप बंध्योपाध्याय ने कहा कि उन्होंने पूर्व और पूर्वोत्तर के विकास के बारे में बात की।

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    एनसीपीआई के मुस्लिम सांसद भी हुए शामिल

    जून में 20 लोकसभा सदस्य तृणमूल छोड़कर एनसीपीआइ में शामिल हो गए, जबकि छह शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थामा, जिससे शिवसेना सांसदों की संख्या 13 हो गई।

    राजग की संसदीय बैठक 'मंगल मिलन' में दो बार भाग नहीं लेने वाले एनसीपीआइ के मुस्लिम सांसद खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान और अबू ताहिर खान ने भी इस बार बैठक में भाग लिया। आरपीआइ (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, अन्नाद्रमुक नेता एम.थंबी दुराई और यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो बैठक में शामिल थे।

    बिल के लिए दो-तिहाई की जुगत

    राजग को जोड़े रखने की मोदी की कोशिशें अहम हैं क्योंकि पिछली बार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से कम था। इसमें 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया था जबकि 230 ने विरोध किया था। मोदी सरकार की संख्या अब थोड़ी बढ़ी है।

    लोकसभा में राजग की ताकत 299 है, जिसमें सात शिवसेना (यूबीटी) सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय के बाद यह संख्या बढ़ी है। 20 एनसीपीआइ सांसदों में से तीन मुस्लिम राजग के प्रति निष्ठा को लेकर अनिश्चित बने हैं। यदि सभी 20 बिल के पक्ष में वोट देते हैं, तो सरकार के पास 319 वोट होंगे। लेकिन यह अभी भी 360 वोटों से काफी कम है।