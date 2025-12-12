बंगाल के रसगुल्ला से लेकर कश्मीर का कहवा... पीएम मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर राजग के घटक दलों के सांसदों के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की। उन्होंने देश की विकास यात्रा को मजबू ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर राजग के घटक दलों के सांसदों के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की। उन्होंने देश की विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया।
पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजग परिवार सुशासन, देश के विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सु²ढ़ करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
सांसद अलग-अलग समूहों में बसों में सवार होकर पीएम आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। यह रात्रिभोज हाल ही में बिहार चुनावों में राजग की शानदार जीत के बाद दिया गया है। इस चुनाव में गठबंधन ने 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 202 सीटें हासिल कीं।
गठबंधन के साझेदारों में भाजपा ने 89 सीट, जदयू ने 85, लोजपा (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं।
मंगलवार को राजग की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अब पूरी तरह से सुधार एक्सप्रेस चरण में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट इरादे के साथ हो रहे हैं। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं, न कि केवल आर्थिक या राजस्व-केंद्रित है।
मेनू में क्या-क्या था?
शाम के कार्यक्रम में क्षेत्रीय भारतीय व्यंजनों का व्यापक चयन प्रस्तुत किया गया।
- अदरक के साथ संतरे का रस
- अनार का रस
- सब्ज़ बादाम शोरबा: मौसमी सब्जियां, बादाम, मसाले
- काकुम मटर अखरोट की शम्मी: हरी मटर और कुटे हुए अखरोट के साथ फॉक्सटेल बाजरा, तवे पर पकाया हुआ
- कोथिंबीर वड़ी: धनिया पत्ती और बेसन से बना एक स्वादिष्ट नाश्ता।
- गोंगुरा पनीर: सोरेल के पत्तों के साथ मसालेदार पनीर की करी
- खुबानी मलाई कोफ्ता: खुबानी से भरे हुए, मलाईदार काजू करी में डूबे हुए पकौड़े
- गाजर मेथी मटर: मेथी के पत्तों के साथ तड़का लगी लाल गाजर और ताज़ी मटर
- भिंडी सांभरिया: तिल, मूंगफली और गुड़ के साथ भिंडी
- पालकुरा पप्पू: पालक के साथ आंध्र शैली की तड़के वाली दाल
- काले मोती चिलगोजा पुलाव: बासमती चावल, काले चने और भुने हुए पाइन नट्स के साथ।
- मिश्रित भारतीय ब्रेड: रोटी/मिस्सी रोटी/नान/तवा लच्छा पराठा
- बेक्ड पिस्ता लंगचा: छेना और खोया से बनी पिस्ता-भरी मिठाई
- अदा प्रदामन: ताड़ के गुड़ और नारियल के दूध के साथ पकाए गए चावल के फ्लेक्स, सूखे मेवे।
- ताजे फल काट लें
- कहवा
- रसगुल्ला
