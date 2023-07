'PM के प्रोफेसर और क्लासमेट को जानती हूं', मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों को पत्रकार ने दिया जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर कुछ महीने पहले खूब हो हल्ला मचा था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तो इसके लिए आरटीआई तक दाखिल कर दी थी। इसके बाद सूचना आयोग ने गुजरात की यूनिवर्सिटी से पीएम की डिग्री दिखाने को कहा था। हालांकि, मामला जब गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया।

पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों को अब वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है। कई वर्षों तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाली शीला ने आज दावा किया कि वर्ष 1981 में जब वह पीएम से मिली थी, तब वो एमए पार्ट टू में थे।

उन्होंने कहा कि उनके मेंटर प्रोफेसर प्रवीन सेठ और उनकी पत्नी सुरभि से भी वो मिली हैं, जिनके घर वे अकसर आया करते थे।

पत्रकार शीला ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जब सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाया तो उन्होंने उनके एक क्लासमेट से भी बात की। शीला ने कहा कि तब उन्होंने क्लासमेट को सबके सामने आने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।

“I met Modi in 1981 when he was doing his MA,” Veteran Journo Sheela Bhatt recalls PM’s student days#Modi #ANIPodcastWithSmitaPrakash #SheelaBhatt



Watch the full episode here: https://t.co/IMz0tvhuNX pic.twitter.com/6icGf2O6yz— ANI (@ANI) July 13, 2023