'कम हो एग्जामिनेशन साइकिल, पद से नहीं लोक सेवा से प्रेरित हों युवा'; UPSC के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह के जरिए ही प्रधानमंत्री सभी आयोगों को यह संदेश दे दिया कि परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा साइकिल छोटी कैसे हो, सभी आयोग यह सुनिश्चित करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से चल रही है। ऐसे में परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियों को भी रिफॉर्म पर तेजी से काम करना होगा। जो आज के समय की मांग है। इनमें परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है।

कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए परीक्षाओं को तय समय पर कराने के सिद्धांत को अपनाना बहुत जरूरी है। यूपीएससी सहित देश के सभी चयन आयोगों को यह सुनिश्चित करना होगा, कि नियमों को शिथिल किए बगैर हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों की बदलती सोच को देखते हुए प्रशासनिक सेवाओं में सुधार की वकालत की और कहा कि हमें प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे युवा चाहिए,जो लोक सेवा से प्रेरित हो न कि पद से। इसके लिए भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की परख सिर्फ इस आधार न हो कि उसे कितना आता है बल्कि यह भी देखें कि वह युवा प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहता है।

उन्होंने कहा कि जब मोटीवेशन सही होगा तो बदलती जन-आकांक्षाओं के साथ चलना और ढलना भी आसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने वह दौर भी देखा है, जब माना जाता था कि सरकार ही माई-बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है, ‘नागरिक देवो भव।’ हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। बता दें कि यूपीएससी की स्थापना एक अक्टूबर 1926 को हुई थी।