G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए PM Modi, कहा- रोजगार का मुख्य चालक बन गई टेक्नोलॉजी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। 21 जुलाई (शुक्रवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यह बैठक ऐसे देश में हो रही है, जिसके पास प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन के दौरान भी बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी नौकरियां निकालने का अनुभव है।

At the G20 Labour and Employment Ministers' Meeting, PM Narendra Modi says, "Globally, mobile workforce is going to be a reality in the future. Therefore, it is now time to globalise the development and sharing of skills in the true sense. The G20 must play a leading…