गुजरात चुनाव: पीएम मोदी, राहुल गांधी की मतदाताओं से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से मतदान करने की अपील की।

नई दिल्ली (जेएनएन)। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मध्य और उत्तर गुजरात की ज्यादातर सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'आज गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है। सभी से अपील है कि रिकॉर्ड मतदान करें और लोकतंत्र के इस त्यौहार को समृद्ध करें। प्रधानमंत्री ने गुजराती में भी ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की।'

Today is Phase 2 of the Gujarat elections. I request all those voting today to vote in record numbers and enrich this festival of democracy.