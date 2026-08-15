'बुलेटप्रूफ ग्लास हटाओ, वरना मैं भाषण नहीं दूंगा', PM मोदी ने 2014 में संबोधन से पहले रखी थी ये मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार चुनकर आए थे, तब उन्होंने 15 अगस्त के मौके पर भाषण से पहले एक मांग रखी थी। पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर ने पीएम मोदी की उस मांग के बारे में बताया है।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर ने याद किया कि 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण देने से पहले पीएम मोदी ने लाल किले से बुलेटप्रूफ ग्लास बैरियर हटाने पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने क्यों रखी बुलेट प्रूफ ग्लास हटाने की मांग? आर.के. माथुर ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तत्कालीन निदेशक ने 15 अगस्त से पहले सुरक्षा इंतजामों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी थी। अधिकारियों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री के सामने लगाए गए बुलेटप्रूफ ग्लास बैरियर पर चर्चा की थी।

आर.के. माथुर ने समाचार एजेंसी आइएएनएस को बताया, 'मैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक 15 अगस्त से पहले ब्रीफिंग के लिए पीएम मोदी के पास गए थे, क्योंकि यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस था जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले थे।'

पूर्व रक्षा सचिव ने आगे बताया, 'उस बातचीत के दौरान हमने पीएम मोदी को समझाया कि उनके सामने एक बैरियर है जो बुलेटप्रूफ ग्लास है। PM मोदी ने कहा, अगर यह मेरे सामने रहा, तो मैं नागरिकों को संबोधित नहीं कर पाऊंगा।'

'शील्ड नहीं हटी तो भाषण नहीं दूंगा' माथुर ने आगे कहा, 'हमारी तरफ से यह जाहिर तौर पर सुरक्षा का मुद्दा था। जैसा कि लोग जानते हैं, लाल किले से पूरा चांदनी चौक का इलाका दिखता है, जहां कई इमारतें हैं। इसीलिए, सुरक्षा के नजरिए से हमने प्रधानमंत्री से अपने फैसले पर फिर से सोचने का आग्रह किया। हालांकि, PM मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर बुलेटप्रूफ शील्ड को नहीं हटाया गया, तो वे भाषण नहीं देंगे।'

पूर्व रक्षा सचिव ने बताया, 'इस वजह से, मैंने और IB के निदेशक ने अपना रुख बदला और बुलेटप्रूफ ग्लास हटाने का फैसला किया। फिर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को, लगभग 2 बजे, यह ग्लास शील्ड हटा दी गई।'

पीएम मोदी का फैसला आज भी बरकरार आज भी शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर तय सुरक्षा प्रोटोकॉल से हटकर भाषण दिया। भाषण के बाद लाल किले पर स्कूली बच्चों, NCC कैडेट्स और 'माई भारत' (My Bharat) के वॉलंटियर्स से मिले।