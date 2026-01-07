Language
    PM Kisan 22nd Installment: किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त आने से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना अटक जाएंगे 2000 रुपए

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:21 PM (IST)

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त नए साल में आने वाली है। इस बार किसानों को किस्त प्राप्त करने के लिए 'फार्मर आईडी' बनवाना अनिवार्य ...और पढ़ें

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri kisan Samman Nidhi) की 22वीं किस्त नए साल में किसानों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस साल सरकार किसानों के खाते में 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त जारी करेगी।

    इस बार पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojna) का लाभ लेने वालों के लिए सरकार ने एक यूनिक आईडी अनिवार्य कर दगी है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जिन किसानों के पास Farmer ID नहीं होगी, उनकी आने वाली किस्त अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसान सम्मान की राशि न अटके तो अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें।

    अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर से फार्मर आईडी (Farmer ID) क्या है? यह कैसे बनेगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। दरअसल, फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान से जुड़ी हुई है। इसमें किसानों और उनकी फसल से जुड़ी अलग-अलग जानकारी दी जाती है।

    कैसे बनवाएं फार्मर आईडी?

    इसमें किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई गई, खाद का इस्तेमाल, साथ ही कोई पशुधन है या नहीं, इसके अलावा आमदमी से जुड़ी पूरी जानकारी। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन से जुड़े कागजात देने होंगे। इसके अलावा राशन कार्ड या फैमिली आईडी भी मांगी जा सकती है।

    कब आएगी किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त?

    किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, इसकी अभी कोई आधिकारिक तारीख एलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे दो-दो हजार की तीन किस्तों में 6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 22वीं किस्त किसानों के खाते में फरवरी के महीने में आ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

