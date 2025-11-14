मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, इस दिन PM मोदी देंगे पीएम-किसान की 21वीं किस्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्च पूरे करने में मदद मिलती है।

पीएम-किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि 20 किस्तों के जरिए अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि दी जा चुकी है।

योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी भूमि का विवरण PM-KISAN पोर्टल पर दर्ज है और बैंक खाता आधार से जुड़ा है। सरकार समय-समय पर गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाती है, ताकि सभी पात्र किसान इस योजना में शामिल हो सकें।

क्या होता है इसका प्रभाव साल 2019 में इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस योजना पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन में पाया गया कि PM-KISAN की राशि ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, खेत में निवेश बढ़ाया और पैसे की कमी से जुड़ी दिक्कतें कम कीं।