PM CARES फंड का डेटा जारी, एक साल में ₹1279 करोड़ की बढ़ोतरी; जानिए कितना है बैलेंस
ताजा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक PM CARES फंड की कुल राशि बढ़कर 8,452 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें एक साल में 1,279 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताजा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2025 तक PM CARES फंड की कुल राशि बढ़कर 8,452 करोड़ रुपये हो गई है।
पीएम केयर्स फंड का मार्च 2025 तक का डेटा सामने आया है। लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स से पता चलता है कि कुल रकम का लगभग 92.8 प्रतिशत, यानी 7,846.66 करोड़ रुपये, शेड्यूल्ड बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा गया था।
पीएम केयर्स फंड में भारी बढ़ोतरी
2024-25 में फंड का शुरुआती बैलेंस 7,173.03 करोड़ रुपये था और साल के दौरान इसे घरेलू और विदेशी डोनेशन, ब्याज से होने वाली कमाई और रिफंड के जरिए 1,279.91 करोड़ रुपये मिले।
हालांकि, इसका खर्च सिर्फ 87.85 लाख रुपये आया, जिससे क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 8,452.07 करोड़ रुपये हो गया।
पीएम केयर्स फंड ने साल में फिक्स्ड डिपॉजिट से 469.38 करोड़ रुपये का ब्याज कमाया, जबकि सेविंग्स बैंक अकाउंट्स से यह कमाई 5.77 करोड़ रुपये थी।
घरेलू डोनेशन में मिला बड़ा अमाउंट
2024-25 के दौरान घरेलू डोनेशन 479.04 करोड़ रुपये आया। वहीं विदेशी डोनेशन 92.83 लाख रुपये आया। फंड को लागू करने वाली एजेंसियों से रिफंड के तौर पर 324.66 करोड़ रुपये मिले और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS के रिफंड के तौर पर 13.49 लाख रुपये भी मिले।
कोविड के दौरान बना PM Cares Fund
PM CARES फंड को COVID-19 महामारी के दौरान 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था। 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस फंड में योगदान करने की सार्वजनिक अपील की थी।
पीएम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा था कि यह फंड COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान करने की लोगों की इच्छा के जवाब में बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह फंड भविष्य में ऐसी ही मुश्किल स्थितियों में मदद करेगा।
ऑडिटेड अकाउंट्स से पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड बनने के बाद बड़ी मात्रा में फंड इकट्ठा हुआ है।
2019-2020 में फंड
पहले फाइनेंशियल ईयर में, जो 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, फंड में 3,075.85 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक योगदान और 39.68 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान दर्ज किया गया। ब्याज से होने वाली कमाई और 2.25 लाख रुपये की शुरुआती रकम के साथ, साल के आखिर में फंड में 3,076.63 करोड़ रुपये जमा थे।
2020-21 में फंड
2020-21 में फंड में आने वाली रकम में तेजी से बढ़ोतरी हुई। उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, फंड में घरेलू डोनेशन से 7,183.78 करोड़ रुपये आए और विदेशी डोनेशन से 494.92 करोड़ रुपये मिले।
इसे अपने रेगुलर अकाउंट पर ब्याज के तौर पर 224.33 करोड़ रुपये भी मिले। शुरुआती बैलेंस और दूसरी प्राप्तियों को मिलाकर, साल के दौरान कुल 10,990.17 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध था।
फंड ने 2020-21 के दौरान 3,976.17 करोड़ रुपये खर्च किए, जो मुख्य रूप से COVID-19 से जुड़े उपायों पर खर्च हुए।
2021-22 में फंड
2021-22 में भी भारी खर्च जारी रहा। फंड को ब्याज और रिफंड के अलावा, स्वैच्छिक योगदान से 1,896.76 करोड़ रुपये और विदेशी योगदान से 40.12 करोड़ रुपये मिले।
इसने 3,716.29 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें ऑक्सीजन-जेनरेशन प्लांट, 99,986 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन-कंट्रोल सिस्टम, कोविड अस्पताल और लिक्विड ऑक्सीजन उपकरण शामिल थे। क्लोजिंग बैलेंस घटकर 5,415.66 करोड़ रुपये हो गया।
2022-23 में फंड
महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद खर्च का तरीका काफी बदल गया। 2022-23 में, फंड को 1,307.41 करोड़ रुपये मिले और इसने 439.38 करोड़ रुपये खर्च किए। क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 6,283.68 करोड़ रुपये हो गया।
2023-24 में फंड
2023-24 में, प्राप्तियां 904.95 करोड़ रुपये रहीं, जबकि खर्च घटकर 15.60 करोड़ रुपये हो गया। खर्च में से 15.38 करोड़ रुपये 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम' के तहत थे। क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 7,173.03 करोड़ रुपये हो गया।
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