PM CARES फंड का डेटा जारी, एक साल में ₹1279 करोड़ की बढ़ोतरी; जानिए कितना है बैलेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताजा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2025 तक PM CARES फंड की कुल राशि बढ़कर 8,452 करोड़ रुपये हो गई है।

पीएम केयर्स फंड का मार्च 2025 तक का डेटा सामने आया है। लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स से पता चलता है कि कुल रकम का लगभग 92.8 प्रतिशत, यानी 7,846.66 करोड़ रुपये, शेड्यूल्ड बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा गया था।

पीएम केयर्स फंड में भारी बढ़ोतरी 2024-25 में फंड का शुरुआती बैलेंस 7,173.03 करोड़ रुपये था और साल के दौरान इसे घरेलू और विदेशी डोनेशन, ब्याज से होने वाली कमाई और रिफंड के जरिए 1,279.91 करोड़ रुपये मिले। हालांकि, इसका खर्च सिर्फ 87.85 लाख रुपये आया, जिससे क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 8,452.07 करोड़ रुपये हो गया। पीएम केयर्स फंड ने साल में फिक्स्ड डिपॉजिट से 469.38 करोड़ रुपये का ब्याज कमाया, जबकि सेविंग्स बैंक अकाउंट्स से यह कमाई 5.77 करोड़ रुपये थी। घरेलू डोनेशन में मिला बड़ा अमाउंट 2024-25 के दौरान घरेलू डोनेशन 479.04 करोड़ रुपये आया। वहीं विदेशी डोनेशन 92.83 लाख रुपये आया। फंड को लागू करने वाली एजेंसियों से रिफंड के तौर पर 324.66 करोड़ रुपये मिले और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS के रिफंड के तौर पर 13.49 लाख रुपये भी मिले।

कोविड के दौरान बना PM Cares Fund PM CARES फंड को COVID-19 महामारी के दौरान 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था। 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस फंड में योगदान करने की सार्वजनिक अपील की थी।

पीएम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा था कि यह फंड COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान करने की लोगों की इच्छा के जवाब में बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह फंड भविष्य में ऐसी ही मुश्किल स्थितियों में मदद करेगा।

ऑडिटेड अकाउंट्स से पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड बनने के बाद बड़ी मात्रा में फंड इकट्ठा हुआ है। 2019-2020 में फंड पहले फाइनेंशियल ईयर में, जो 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, फंड में 3,075.85 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक योगदान और 39.68 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान दर्ज किया गया। ब्याज से होने वाली कमाई और 2.25 लाख रुपये की शुरुआती रकम के साथ, साल के आखिर में फंड में 3,076.63 करोड़ रुपये जमा थे।