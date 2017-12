जापान से आए सी-प्‍लेन का सफर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यात्री बन गए हैं।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सी-प्‍लेन के सफर को एतिहासिक और ट्रांसपोर्ट सेक्‍टर के लिए रिवॉल्‍यूशन बताया। परिवहन मंत्री नीतीन गडकरी ने 2015 में सी-प्‍लेन की घोषणा की थी जो दो साल बाद हकीकत में बदली है।

As per rules and regulations, PM can use any transport facility(#seaplane), it has nothing to do with #GujaratElection2017 .If Rahul Gandhi wants he can also use it,no politics in it: Nitin Gadkari,Union Minister pic.twitter.com/dREHLqZgdy