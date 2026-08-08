अब बारिश में नहीं भीगेंगे सांसद, संसद के मकर द्वार पर पोर्च बनाने की योजना

पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को आर्किटेक्ट और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया कि वे संसद भवन के मकर द्वार पर एक द्वार मण्डप (पोर्च) बनाने की संभावना का पता लगाएं, जिससे सांसदों को वर्षा आदि मौसमी परिस्थितियों से बचाया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, बिरला का मानना है कि संसद भवन के दरवाजे पर खड़े सांसदों के लिए पोर्च का निर्माण फायदेमंद होगा। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिन से लगातार वर्षा हो रही है। पुराने संसद भवन में कुछ द्वारों पर पोर्च बने हुए हैं, जिनमें वह प्रवेश स्थल भी शामिल है जिसका इस्तेमाल सांसद करते थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने आर्किटेक्ट और सीपीडब्ल्यूडी से नए संसद भवन के मकर द्वार पर भी ऐसी ही सुविधा बनाने के लिए रिपोर्ट मांगी है।

इस बीच इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुरुवार को संसद भवन के बाहर बिना छाते के वर्षा में खड़े देखा जा सकता है।