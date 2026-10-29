'जीरो चेक कर लो भाई', विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पीयूष गोयल का तंज

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। चार राज्यों में विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनी तस्वीर के जरिये कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर ये तस्वीर जारी करते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा- जीरो चेक कर लो भाई।

गौरतलब है कि यह तस्वीर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद साझा की गई। कांग्रेस चारों राज्यों में कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे नागपुर की केवल एक सीट पर जीत मिल सकी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीयूष गोयल की ओर से साझा की गई तस्वीर में राहुल गांधी को पेट्रोल पंप कर्मी के रूप में दिखाया गया है। तस्वीर में पेट्रोल भरने वाली मशीन पर उन चारों राज्यों के नाम लिखे हैं, जहां चुनाव हुए थे। वहीं, मशीन के मीटर पर '0.00' लिखा है। यह चुनावों में कांग्रेस की सीटों की संख्या शून्य होने का संकेत है। हालांकि, कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है।

यह पोस्ट चुनाव नतीजों के बाद भाजपा और उसके नेताओं की ओर से शुरू किए गए व्यापक सोशल मीडिया अभियान का हिस्सा थी। भाजपा ने चुनाव नतीजों आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी ने चारों राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस के एक भी सीट नहीं जीत पाने को लेकर हमला बोला।