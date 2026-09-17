Mig-29 फाइटर जेट पर पाकिस्तानी फैला रहे झूठ, फैक्ट चेक में खुल गई पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि पायलट की गलती के कारण लैंडिंग के समय भारतीय वायु सेना का MiG-29 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को गलत बताया, उन्होंने कहा, 'जो वीडियो शेयर किया जा रहा था वह असल में एक वीडियो गेम का फुटेज था।