भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को मिला 2026 का ऑस्कर क्लेन मेडल, सम्मान पाने वाले पहले भारतीय

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। भारतीय भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को 2026 के ऑस्कर क्लेन मेडल से सम्मानित किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी बन गए हैं।

अशोक सेन की खोज से क्वांटम सिद्धांत और ब्लैक होल के क्वांटम सिद्धांत से जुड़ी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में मदद मिलती है।

शोध के क्षेत्र को दी नई दिशा

पद्म श्री (2001) और पद्म भूषण (2013) से सम्मानित अशोक सेन ने कई महत्वपूर्ण सैद्धांतिक खोजों के जरिए शोध के क्षेत्र को नई दिशा दी है। इनमें 2012 का 'ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स' भी शामिल है। उनके काम ने इस विचार को स्थापित करने में मदद की कि सभी स्ट्रिंग थ्योरी असल में एक ही मूल सिद्धांत की अलग-अलग सीमाएं हैं।

आधुनिक 'स्ट्रिंग थ्योरी' के मुख्य रचनाकारों में से एक अशोक सेन को आधुनिक 'स्ट्रिंग थ्योरी' (string theory) के मुख्य रचनाकारों में से एक माना जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि पदार्थ के मूल घटक बिंदु जैसे कण नहीं, बल्कि एक-आयामी, धागे जैसी छोटी संरचनाएं हैं। इस तरह, यह पदार्थ और उनके बीच काम करने वाले बलों की एक एकीकृत व्याख्या पेश करने की कोशिश करता है।

1988 में शुरू हुई थी शुरुआत 1988 में शुरू किया गया यह मेडल स्वीडिश भौतिक विज्ञानी ऑस्कर क्लेन के नाम पर रखा गया है। इसे हर साल स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल कमिटी फॉर फिजिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है।

कई सिद्धांतों को समझने में मिली सहायता सेन ने 22 अक्टूबर को स्टॉकहोम के अल्बानोवा यूनिवर्सिटी सेंटर में 'ग्रेविटी फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम ग्रेविटी' (Gravity from strings and strings from gravity) शीर्षक से व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रिंग थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण (gravity) के एक सुसंगत क्वांटम सिद्धांत की ओर ले जाती है और ब्लैक होल के क्वांटम सिद्धांत से जुड़ी चीजों को समझने में सहायता करती है।