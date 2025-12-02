Dog Row: 'कुत्तों को अंदर आने की इजाजत है...' राहुल के बयान से आगबबूला हुई बीजेपी, भाजपा का करारा पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद परिसर में आवारा कुत्ते के साथ पहुंचने का विवाद अब तूल पकड रहा है। दरअसल रेणुका ने कहा था कि 'जो काटते हैं, वे संसद के अंदर हैं। इस बयान के बाद एक-एक कर कई नेता इस बयानबाजी में शामिल हो गये। उधर मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा कि पालतू जानवरों को विधानसभा के अंदर जाने की इजाजत है। राहुल गांधी ने रिपोर्टरों से की मजाकिया बातचीत संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पूरे मामले को मजाकिया लहजे में लिया। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है।' फिर मुस्कुराते हुए पूछा, 'बेचारे कुत्ते ने क्या किया? क्या वह यहां आया? क्या उसे आने की इजाजत नहीं है?'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब एक पत्रकार ने बताया कि नियम पुस्तिका में इस बारे में कुछ साफ नहीं लिखा गया, लेकिन आम तौर पर पालतू जानवरों को परिसर में लाने की अनुमति नहीं होती, तो राहुल गांधी ने संसद भवन की ओर इशारा करते हुए कहा, 'लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत है।'

राहुल की बात सुनते वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते ‘पीडी’ से बेहद लगाव रखते हैं और अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। BJP का कड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को संसद की मरिमा के खिलाफ बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'राहुल गांधी और रेणुका चौधरी के बयानों से पार्लियामेंट की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंची है।

दोनों ‘R’ को याद रखना चाहिए कि एक R भी होता है – ‘एक MP की Responsibility’। राहुल सदन के अंदर विपक्ष और सफाई कर्मचारियों समेत सभी सांसदों की ओर इशारा कर रहे थे। जनता सब समझती है।' पात्रा ने आगे कहा, 'हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आप घर जाकर रेणुका और अपना बयान सुनेंगे और सोचेंगे कि क्या इस तरह की भाषा आपको शोभा देती है? इस तरह के भाषण और व्यवहार से, क्या देश आपको स्वीकार करेगा या आपका सम्मान करेगा?'

प्रदीप भंडारी का राहुल पर सीधा हमला बीजेपी के एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'जब राहुल गांधी से कहा गया, 'कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं है'। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'कुत्तों को अंदर आने की इजाजत है’। राहुल गांधी अपने ही कांग्रेसियों और विपक्ष के नेताओं की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं! परिवारवादी, लोकतंत्र के मंदिर के साथ ऐसा ही करते हैं।'

विवाद की शुरुआत कैसे हुई? सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक बचाए गए आवारा कुत्ते को संसद परिसर में लाई थीं। कुछ सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई तो रेणुका चौधरी ने कहा था, 'संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं।' इसी बयान के बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। अगले दिन राहुल गांधी ने इसे और हवा दे दी।