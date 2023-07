Manipur Violence: ...तो इस वजह से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने नहीं दिया इस्तीफा, बोले- सबकुछ पूर्वनियोजित लग रहा

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मौजूदा संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग को लेकर प्रदेशवासियों ने शनिवार को इंफाल घाटी में प्रदर्शन किया। इसी बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने इस्तीफा नहीं देने की वजहें गिनाईं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा।

मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे से जुड़े सवाल पर बीरेन सिंह ने समाचार एजेंसी 'एएनआई' के साथ बातचीत में कहा कि बीते दिनों बड़ी संख्या में मेरे लिए लोग आए, जनता का विश्वास अभी भी मेरे साथ है। ऐसे में मैं लोगों का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा।

उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के बिना कोई भी नेता, नेता नहीं हो सकता। मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं (मुख्यमंत्री आवास से) बाहर निकला तो सड़कों पर भारी भीड़ थी। वे रोये और मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। इससे मेरे विचार गलत साबित हुए, क्योंकि लोग अभी भी मेरे समर्थन में खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस्तीफा न दूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वे मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा।

#WATCH | On his decision to finally not resign as the CM, Manipur CM N Biren Singh says, "A leader can't be a leader without public confidence. I feel good that after I stepped out (of the CM house), there was a huge crowd on the streets. They cried and showed me their trust in… pic.twitter.com/2YYcUvm2Ml— ANI (@ANI) July 1, 2023