पीटीआई, नई दिल्ली। जनसांख्यिकीय बदलावों पर उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को शुरू किए गए पोर्टल के जरिए लोगों, राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलावों के बारे में जानकारी मांगी है।

इस जानकारी का इस्तेमाल देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने में किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर ने संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करने और आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए समर्पित डिजिटल वेब पोर्टल demography.mha.gov.in की शुरुआत की।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया- " यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों तथा लोगों को अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलावों, उनके कारणों और इनके पीछे मौजूद कारकों, असामान्य बसावट के तौर-तरीकों आदि के बारे में सुझाव, आंकड़े और जानकारी देने की सुविधा प्रदान करता है।"