दिल्ली में आईफोन 18 की जबरदस्त दीवानगी, साकेत में एपल स्टोर के बाहर रात से खड़े लोग; सुबह-सुबह उमड़ी भीड़

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल के एपल स्टोर के बाहर आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग सुबह-सुबह ही स्टोर के बाहर खड़े हो गए। कई ग्राहक रात से ही कतार में खड़े थे, ताकि नए मॉडल को सबसे पहले खरीद सकें।

एक ग्राहक अजय ने एएनआई को बताया कि मैं 18 प्रो मैक्स 1TB मॉडल के लिए आया हूं। मैंने पहले ही प्री-बुक कर रखा है, बस यहां इंतजार कर रहा हूं। भीड़ काफी है, लेकिन मैं इसे सबसे पहले लेना चाहता हूं। फिलहाल मैं 17 प्रो इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना है कि 18 प्रो में क्या नए फीचर्स आए हैं।

एक अन्य ग्राहक सूरज चौहान, जो यूट्यूब पर टेक रिव्यू चैनल चलाते हैं, उसने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल सूरज चौहान के नाम से है। मुझे फोन में काफी रुचि है। पिछली बार 17 प्रो खरीदा था, इस बार 18 प्रो मैक्स लेने आया हूं। कई लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। कैमरा और क्वालिटी में सुधार होना चाहिए।