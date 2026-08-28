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सोनिया गांधी की किताब 'Belonging' पर Penguin का बड़ा बयान, कहा- 'हम प्रकाशित नहीं कर रहे, लेकिन इसे छापने के इच्छुक थे'

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 02:03 PM (IST)

पेंग्विन इंडिया ने सोनिया गांधी की संस्मरण को भारत में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया है, जबकि हार्परकॉलिन्स इसके भारतीय प्रकाशन अधिकार हासिल करने के करीब है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज कंपनी पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बहुप्रतीक्षित संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को भारत में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया है। पब्लिकेशन हाउस का यह आधिकारिक स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सोनिया गांधी द्वारा मैन्युस्क्रिप्ट में सुझाए गए संपादकीय बदलावों और कुछ हिस्सों को हटाने की मांग को खारिज करने के बाद पेंग्विन डील से पीछे हट गया है।

हालांकि, पेंग्विन इंडिया ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है कि लेखक द्वारा संपादकीय सुझावों को अस्वीकार करने के कारण किताब न छापने की बातें परिस्थितियों को सही ढंग से बयां नहीं करती हैं।

हालांकि, प्रकाशक ने यह स्वीकार किया कि वे इस किताब को प्रकाशित करने के लिए बेहद उत्सुक थे। सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत की ओर इशारा करते हुए कंपनी ने कहा कि एक प्रकाशक के रूप में तथ्यों की जांच करना और लेखकों को उनकी किताब के हित में सिफारिशें देना उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है, जो प्रकाशन प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है।

इसके साथ ही प्रकाशक ने इस बात पर जोर दिया कि वे लेखक के साथ हुई गोपनीय चर्चाओं का ब्योरा साझा नहीं करेंगे।

भारतीय प्रकाशन अधिकारों की दौड़ में हार्परकॉलिन्स आगे

पेंग्विन के इस कदम के बाद अब कई भारतीय प्रकाशक इस किताब के अधिकार हासिल करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्परकॉलिन्स भारत में इस किताब के प्रकाशन और वितरण के सौदे को अंतिम रूप देने के काफी करीब है और जल्द ही इस समझौते पर मुहर लग सकती है।

पेंग्विन रैंडम हाउस के प्रमुख अमेरिकी इंप्रिंट अल्फ्रेड ए. नोपफ ने घोषणा की है कि सोनिया गांधी का यह संस्मरण 10 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। किताब को लेकर सोनिया गांधी ने जारी एक बयान में कहा कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम विवरण ही उनकी प्रेरणाओं, उनके कार्यों और उनकी मानवीय खामियों के सच तक पहुंच पाए हैं।

उनका मानना है कि यह कहानी पाठकों को उन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जिन्हें उन्होंने पिछले छह दशकों में भारत में देखा है।

बचपन से लेकर राजनीति के सफर की दास्तान

'बिलॉन्गिंग' में सोनिया गांधी ने विस्तार से लिखा है कि कैसे 1984 में उनकी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, और उसके सात साल बाद उनके पति राजीव गांधी की हत्या ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया।

सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love 10 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी। किताब में उन्होंने इटली से भारत तक के सफर और नेहरू-गांधी परिवार के साथ अपने जीवन के अनछुए पहलुओं का जिक्र किया है।

किताब में सोनिया गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के इटली में अपने बचपन से लेकर भारत आने तक की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी शादी और नेहरू-गांधी परिवार के भीतर के जीवन के अनुभव शामिल हैं।

आत्मकथा में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की त्रासदी, राजनीति में उनका प्रवेश और 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले का भी उल्लेख है। गांधी ने प्यार, पहचान, कर्तव्य और भारत के छह दशकों के सामाजिक-राजनीतिक बदलाव पर अपने विचार साझा किए हैं।

किताब लिखने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने जीवन के बारे में लिखना उनके लिए कतई आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब खुद को पूरी तरह खोलना और उन पलों को साझा करना था जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने भीतर छिपाकर रखा था।

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