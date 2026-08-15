प्रधानमंत्री पर पवन खेड़ा का तंज, कहा- लगता है साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगे पाकेट स्क्वायर के क्रम को लेकर उन पर तंज कसा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सफेद कुर्ते और चॉकलेट ब्राउन जैकेट के साथ केसरिया, हरे और सफेद रंग के तीन पॉकेट स्क्वेयर भी लगाए थे।

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने बताया कि पॉकेट स्क्वेयर, जिनमें तिरंगे को दिखाना था, वे सही क्रम में नहीं थे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कार्यक्रम से संबंधित तस्वीर साझा की और कहा, लगता है साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है। या फिर भारत की जगह आयरलैंड का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गौरतलब है कि आयरलैंड के झंडे में तीन रंग- बाएं से दाएं हरा, सफेद और केसरिया है।