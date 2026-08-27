राजस्थान: अलवर के जिला अस्पताल में मरीज को गलत खून चढ़ाया, शख्स की हालत गंभीर
अलवर के जिला अस्पताल में नर्सिंगकर्मी ने लापरवाही से एक मरीज को गलत खून चढ़ा दिया। इसके बाद मरीज की तबियत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया।
HighLights
मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है
मरीज को ए-नेगेटिव ग्रुप का खून चढ़ाया जाना था
जागरण संवाददाता, जयपुर। अलवर के जिला अस्पताल में नर्सिंगकर्मी ने लापरवाही से एक मरीज को गलत खून चढ़ा दिया। इसके बाद मरीज की तबियत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, हरियाणा निवासी मुबारक को स्क्रब टायफस से पीड़ित होने के कारण छह दिन पहले अलवर के जिला राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
उन्हें ए-नेगेटिव ग्रुप का खून चढ़ाया जाना था, लेकिन नर्सिंगकर्मी ने लापरवाही से बी-पॉजिटिव खूब चढ़ा दिया। करीब आधा यूनिट खून चढ़ने के बाद मुबारिक का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ने लगा तो उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मुबारिक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, मुबारिक को जो खून बी पॉजिटिव चढ़ाया गया वह पास के बैड पर भर्ती अन्य मरीज शान मोहम्मद को चढ़ाया जाना था। गलती से मुबारिक को चढ़ा दिया गया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण शर्मा ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की है।