ट्रेन में जनरल कोच के यात्रियों को मिलेगा किफायती भोजन, डिब्बे के सामने प्लेटफार्म पर लगेगा काउंटर

टाइप वन में 20 रुपये की कीमत में आलू की सूखी सब्जी और अचार के साथ सात पूरियां शामिल हैं।

नई दिल्ली, पीटीआई। रेल विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को कई अहम घोषणाएं की हैं। नए फैसले के तहत अब जनरल कोच के यात्रियों के लिए किफायती भोजन और पैकेज्ड पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इन भोजन परोसने वाले काउंटरों को जनरल डिब्बों के अनुरूप प्लेटफार्मों पर रखा जाएगा। किफायती पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी भोजन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। टाइप वन में 20 रुपये की कीमत में आलू की सूखी सब्जी और अचार के साथ सात पूरियां शामिल हैं। टाइप दो भोजन की कीमत 50 रुपये होगी और यात्रियों को चावल, राजमा, छोले, खिचड़ी, कुल्चे, भटूरे, पाव-भाजी और मसाला डोसा परोसा जाएगा। रेल बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को जनरल कोचों के पास प्लेटफार्म पर रखे जाने वाले काउंटरों के माध्यम से किफायती भोजन और किफायती पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि भोजन की आपूर्ति आइआरसीटीसी की रसोई से की जानी है। इन काउंटरों का स्थान रेलवे जोन द्वारा तय किया जाएगा। नई सुविधा अब तक 51 स्टेशनों पर लागू प्लेटफार्मों पर इस खास काउंटर की व्यवस्था छह महीने की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर किया गया है। अब तक यह व्यवस्था 51 स्टेशनों पर लागू किया गया है और गुरुवार से यह 13 और स्टेशनों पर उपलब्ध होगा। अधिकारियों ने बताया कि इन काउंटरों पर 200 एमएल के पीने के पानी के गिलास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इसे यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है, खासकर इन कोचों में जहां अक्सर भीड़भाड़ रहती है।

