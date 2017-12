पारसी समुदाय की गुलरुख गुप्ता को SC से राहत, मिली मंदिर में प्रवेश की इजाजत

हाईकोर्ट ने भी महिला को पारसी रीति-रिवाज में हिस्सा लेने की मनाही के पारसी ट्रस्ट के फ़ैसले को सही ठहराया था और कहा कि विवाह के बाद महिला का धर्म पति के धर्म में तब्दील हो गया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। गुजरात की पारसी महिला गुलरुख गुप्ता के अपने समाज से बाहर हिंदू पुरुष से शादी करने पर पारसी 'मंदिर' में प्रवेश से रोक लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसे राहत दी है। गुलरुख ने अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की थी। कोर्ट के अनुसार अब वह पारसी मंदिरों में प्रवेश कर सकती है।

A Parsi woman, Goolrukh Gupta, who was barred from entering fire temples & Towers of Silence after marrying outside the community granted the right to enter a Parsi temple in Gujarat by Supreme Court. She had approached SC challenging Ahmedabad High Court order