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    डीआरडीओ परफार्मेंस इंडिकेटर को जल्द अंतिम रूप दे, संसदीय समिति की सिफारिश

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:52 PM (IST)

    संसद की एक समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को अपनी परियोजनाओं के 'की परफार्मेंस इंडिकेटर' (केपीआइ) को शीघ्रता और स्पष्टता के साथ अंत ...और पढ़ें

    डीआरडीओ को परियोजनाओं के केपीआइ शीघ्रता से अंतिम रूप देने की सिफारिश

    डीआरडीओ को परियोजनाओं के केपीआइ शीघ्रता से अंतिम रूप देने की सिफारिश

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को अपनी परियोजनाओं से जुड़े 'की परफार्मेंस इंडिकेटर' (केपीआइ) को शीघ्रता और स्पष्टता के साथ अंतिम रूप देना चाहिए।

    इसमें लागत दक्षता, तकनीकी परिपक्वता, लक्ष्य तिथियां, पूरा होने का समय और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता शामिल हों। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, टीम या कंपनी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितना अच्छा काम कर रही है।

    रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने शुक्रवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि डीआरडीओ महिला कर्मचारियों को समान अवसर देता है और वहां एक स्थापित शिकायत निवारण तंत्र है। हालांकि समिति ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का सुझाव दिया है।

    संसदीय समिति ने कहा कि वह चाहता है कि डीआरडीओ को एक्शन टेकन स्टेटमेंट (कार्रवाई का विवरण) देते समय उन कदमों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो उसने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, फंड का सही उपयोग करने और लागत बढ़ने से रोकने के लिए उठाए हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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