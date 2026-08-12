प्राइवेट अस्पताल में महंगे इलाज को लेकर संसदीय समिति ने जताई चिंता, रेट पर लगाम लगाने का सुझाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने महानगरों में प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज को लेकर चिंता जताई है।

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि महानगरों में प्राइवेट अस्पताल के कमरे का किराया आसपास के थ्री-स्टार होटल के कमरे के औसत किराये से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाया जा सके और जेब खर्च को कम किया जा सके।

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अस्पतालों, विशेषकर महानगरों में स्थित अस्पतालों के कमरे के शुल्क को तत्काल तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट सात अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया है कि सरकार सभी सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए अनिवार्य करे कि किसी जटिल या लंबे समय तक चलने वाला उपचार शुरू करने से पहले मरीजों को इसकी अनुमानित लागत का कानूनी रूप से बाध्यकारी विवरण उपलब्ध करा दिया जाए।

अस्पतालों को खास तौर पर वित्तीय सलाहकार नियुक्त करना चाहिए, जो मरीजों को इलाज की लागत, चैरिटी से मिलने वाली मदद और स्वास्थ्य बीमा की लिमिट समझने में मदद कर सके। समिति ने कहा कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते समय मरीजों को काफी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला औसत खर्च ₹34,064 रुपये है। समिति ने महंगी चिकित्सा और कमरे की श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग बिलिंग पर भी चिंता जताई।

कैंसर और असाधारण बीमारियों के इलाज के लिए समिति ने सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) के तहत मिलने वाले योगदान और धर्मार्थ अनुदानों को एकत्रित करके एक राष्ट्रीय या राज्य स्वास्थ्य देखभाल कोष बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा कि इस कोष का इस्तेमाल मरीजों के महंगे उपचार में सब्सिडी देने या उपचार का पूरा खर्च उठाने के लिए किया जाना चाहिए।