'केंद्र सरकार का जवाब अधूरा', बढ़ती साइबर ठगी पर संसदीय समिति का कड़ा रुख
संसदीय समिति ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी रोकने के सरकारी उपायों को अधूरा और कागजी बताया है। समिति ने 'गोल्डन आवर' की अनदेखी और बैंकों की लापरवाही पर ...और पढ़ें
HighLights
सरकारी उपाय साइबर ठगी रोकने में पूरी तरह नाकाम।
'गोल्डन आवर' में खाते सीज न होने से ठगों को छूट।
लापरवाह बैंकों पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने की सिफारिश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल युग में पैर पसारते साइबर अपराध और आनलाइन ठगी के मामलों पर संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार को आईना दिखाया है। वित्त मामलों पर बनी इस संसदीय समिति ने वित्तीय सेवा विभाग के उस जवाब को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें साइबर फ्राड रोकने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे।
समिति का मानना है कि सरकार का जवाब अधूरा है और उसके मौजूदा उपाय केवल कागजी और प्रक्रियागत हैं, जो ठगी के जख्मों पर मरहम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। समिति ने अपनी 44वीं रिपोर्ट में चिंता जताई है कि डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और निवेश के नाम पर होने वाली ठगी अब बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है।
सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), 'म्यूलहंटर' सिस्टम और 1930 हेल्पलाइन जैसे उपायों का हवाला दिया गया था, लेकिन समिति ने इन्हें नाकाफी करार दिया है।
'गोल्डन आवर' की अनदेखी और बैंकों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल
रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू उन फर्जी 'म्यूल अकाउंट्स' (मजदूरों या अनजान लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खाते जिनका इस्तेमाल कालेधन और ठगी के पैसे छिपाने के लिए होता है) से जुड़ा है, जिनमें ठगी का पैसा ट्रांसफर होता है। समिति ने नाराजगी जताई है कि प्रस्तावित मुआवजे के ढांचे में रिजर्व बैंक पर 65 प्रतिशत और असली लाभार्थी बैंक पर मात्र 10 प्रतिशत बोझ डाला गया है, जिससे बैंकों में लापरवाही बढ़ती है।
इसके अलावा, ठगी के बाद के शुरुआती तीन से चार घंटे यानी 'गोल्डन आवर' का जिक्र करते हुए समिति ने कहा कि तकनीकी अमले की कमी और स्थानीय पुलिस की सुस्ती के कारण इस महत्वपूर्ण समय में खाते सीज नहीं हो पाते, जिससे ठगों को खुली छूट मिल जाती है।
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संसदीय समिति ने साफ शब्दों में सिफारिश की है कि जिन बैंकों की शाखाओं में लापरवाही से केवाईसी करके ऐसे फर्जी खाते खोले जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई और भारी भरकम नुकसान की भरपाई का नियम बनाया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित किया जा सके।