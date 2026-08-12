Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा सुधार के दायरे में सिर्फ एनटीए को रखने पर संसदीय समिति में विवाद, अटकी सिफारिशें

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:47 PM (IST)

    नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर संसदीय समिति में विवाद हो गया है, क्योंकि राजग सदस्य सुधारों को केवल एनटीए तक सीमित रखने के बजाय राज्यों को भी शा ...और पढ़ें

    एनटीए को रखने पर संसदीय समिति में विवाद।

    एनटीए को रखने पर संसदीय समिति में विवाद।

    HighLights

    1. संसदीय समिति में परीक्षा सुधारों के दायरे पर विवाद।

    2. राजग सदस्यों ने राज्यों को भी शामिल करने की मांग की।

    3. एनटीए को संवैधानिक दर्जा देने पर भी तीखी नोकझोंक।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के बाद परीक्षाओं में सुधार के लिए शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति भी आगे आई है, हालांकि उसके सुधार का दायरा सिर्फ एनटीए तक ही रखने को लेकर समिति के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है।

    समिति में शामिल राजग सदस्यों का कहना है कि परीक्षा में सुधार को लेकर कोई सिफारिश देनी है तो उसे समग्रता से दिया जाए।

    इसमें झारखंड, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी शामिल किया जाए और उनसे बातचीत की जाए, जहां हाल ही में परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। झारखंड में तो अभी भी परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है।

    बिना किसी नतीजे के खत्म हुई समिति की बैठक

    परीक्षा में सुधार से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को बुलाई गई समिति की यह बैठक तीखी बहस के बीच बगैर किसी निर्णय के खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली यह समिति अब इस मुद्दे पर 15 अगस्त के बाद एनटीए सहित परीक्षाओं में सुधार से जुड़े 382वें संशोधित प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के लिए राजी हुई है।

    सूत्रों की मानें तो मंगलवार को समिति की बैठक वैसे तो एनटीए में सुधार और उसे सशक्त बनाने से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन राजग के सदस्यों ने कहा कि जब परीक्षा में सुधार को लेकर सिफारिशें करनी है, तो इसे सिर्फ एनटीए तक सीमित न रखा जाए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से देखने की जरूरत है।

    खबरें और भी

    इसके बाद बैठक में लगभग ढाई घंटे तक जमकर तीखी बहस हुई। साथ ही झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के नाम भी गिनाए गए, जहां हाल में परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। सदस्यों का कहना था कि सिर्फ एनटीए में सुधार करने से देश भर में सुधार नहीं हो जाएगा, बल्कि मौजूदा समय में एनटीए जैसी गड़बड़ियों से देश के दूसरे राज्यों के छात्र भी जूझ रहे हैं।

    सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक

    इस दौरान समिति की ओर से एनटीए को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से जुड़ी प्रस्तावित सिफारिश पर सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजग सदस्यों ने कहा कि संवैधानिक दर्जा के बगैर भी देश में इसरो जैसी कई संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं, वहीं संवैधानिक दर्जा के बाद भी झारखंड सहित कई राज्यों में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं।

    समिति हालांकि इस बात पर सहमत थी कि एनटीए में सुधार होना चाहिए और उसे सशक्त बनाया चाहिए। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के बाद से शिक्षा से जुड़ी यह समिति कई बैठकें कर चुकी है जिसमें वह शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा एनटीए के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को भी तलब कर चुकी है।