NTA पर संसदीय समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से मंजूर; संस्था को वैधानिक दर्जा देने पर जोर

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में सुधारों पर एक मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपनाया। इसमें विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच एजेंसी को वैधानिक स्थिति देने को लेकर विवाद हुआ।

सूत्रों के अनुसार शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में विपक्ष के सदस्यों ने एनटीए को वैधानिक स्थिति देने की मांग की, जबकि राजग के सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति ने रिपोर्ट के शब्दों पर सहमति बनने के बाद एनटीए के सुधारों और सुदृढ़ीकरण पर मसौदा रिपोर्ट को अपनाया, लेकिन उन्होंने इस पर विस्तार से नहीं बताया। कांग्रेस के सदस्य मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में समिति ने 19 अगस्त, 2026 को ईमेल के माध्यम से पहले वितरित किए गए 382वें रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने और उसे अपनाने के लिए छठी बार बैठक की। रिपोर्ट को फिर से सदस्यों के बीच सहमति बनाने के लिए पुनः वितरित किया गया। समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने की, जिनके अधीन एनटीए सुधारों पर चर्चा के लिए दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति ने एनटीए में सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन और इस वर्ष के नीट-यूजी पेपर लीक की जांच पर भी चर्चा की।

पैनल ने नीट पेपर लीक के बाद पेपर लीक को रोकने के लिए एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों पर उच्च शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के कई शीर्ष अधिकारियों को बुलाया और उनकी जांच की। बल प्रयोग पर चर्चा के लिए बहस संसद की एक समिति की बैठक में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग के मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई, जब विपक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

यह मामला कांग्रेस के सदस्य अजय माकन द्वारा गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया गया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का मुद्दा चर्चा के लिए उठाया जाना चाहिए, लेकिन समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसे अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि मामला न्यायालय में है।