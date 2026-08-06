मानसून सत्र का अंतिम हफ्ता: परिसीमन, महिला आरक्षण और FCRA से जुड़े विधेयकों पर सबकी नजर

नीलू रंजन, जागरण। नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू की दो दिनों की बातचीत के बाद भी संसद में सरकार और कांग्रेस के बीच गतिरोध बरकरार है। राहुल गांधी एफसीआरए और महिला आरक्षण व परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक की मांग पर अड़ गए हैं।

सर्वदलीय बैठक की जरूरत को नकारते हुए सरकार का कहना है की सभी दलों से बात हो चुकी है । एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों को पास कराने के लिए अगले एक-दो दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगला हफ्ता अहम हो सकता है।

दरअसल विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस से साथ चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बुधवार को गंभीर पहल शुरू हुई। किरेन रिजीजू और राहुल गांधी की लगभग 50 मिनट तक हुई मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष ने सहयोगी दलों के सलाह-मशविरा के लिए समय मांगा।

गुरुवार को विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों की बैठक में सरकार की पहल पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। फिर रिजीजू और राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की मांग रख दी। जबकि किरेन रिजीजू का कहना था कि सरकार की पहले ही सभी दलों से बातचीत हो चुकी है, सिर्फ कांग्रेस के साथ बातचीत होनी है।

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एक वरिष्ठ मंत्री का कहना था कि तीनों विधेयकों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इसे हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार इन विधयकों से जुड़े सभी पक्षों से साथ बातचीत कर उनकी आशंका को दूर करने का प्रयास कर रही है।

इसी सिलसिले में गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की एफसीआरए को लेकर ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से लंबी चर्चा हुई। सरकार की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सिर्फ कांग्रेस के विरोध के कारण अहम विधेयकों को रोका नहीं जा सकता है। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कई विधेयक पारित किये जा चुके हैं।

वहीं मौजूदा मानसून सत्र के सिर्फ पांच कार्यकारी दिन बच जाने को देखते हुए सत्र का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। सूत्रों का दावा है की सरकार के पास दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हो गया है। लेकिन सदन में वोटिंग के लिए सही माहौल बनाने में विपक्ष के सहयोग की जरूरत होगी।