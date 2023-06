साइबर 'सुरक्षा और अपराधों' पर होगी चर्चा, संसदीय समिति ने गूगल-एप्पल समेत बैंक प्रतिनिधियों की बुलाई बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह बैंक प्रतिनिधियों समेत तकनीकी दिग्गजों की बैठक बुलाई।

भाजपा के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ इंडिया (BOI), यस बैंक और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रतिनिधियों को 4 जुलाई को बुलाया है।

Parliamentary Standing Committee for Finance calls a meeting on July 4 over cyber security and threat and summons senior officials of various banks and representatives of a number of multinational companies including One97 Communications (Paytm), Flipkart, Google and Apple.