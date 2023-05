PM Modi: पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देशों में भी पीएम नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का जिस तरह का स्वागत किया गया है वह ऐतिहासिक रहा है। अब पापुआ न्यू गिनी ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जेनरल सर बाब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहु दिया।

पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी भारत व प्रशांत क्षेत्र के द्वीप देशों के व साथ गठित फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान इस क्षेत्र के एक दूसरे देश फिजी ने भी अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है।

#WATCH | Papua New Guinea conferred the Companion of the Order of Logohu to PM Narendra Modi for championing the cause of unity of Pacific Island countries and spearheading the cause of Global South. Very few non-residents of Papua New Guinea have received this award.

