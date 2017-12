UN में भारत का समर्थन पाने वाले फलस्तीन के राजदूत ने हाफिज सईद को गले लगाया

फलस्तीनी राजदूत की यह हरकत न केवल भारतीय हितों की अनदेखी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर घोषित एक आतंकी का खुला समर्थन भी है।

जेएनएन, नई दिल्लीः हाल में भारत ने यूएन में जिस फलस्तीन के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ वोट दिया और एक तरह से इजराइल की भी अनदेखी की उसी फलस्तीन के पाकिस्तान स्थित राजदूत वलीद अबू अली ने शुक्रवार को रावलपिंडी में हाफिज सईद की रैली में शिरकत करके नई दिल्ली को हैरान कर दिया। इस रैली में हाफिज सईद भी मौजूद था। रैली में अमेरिकी समेत कई गैर इस्लामी देशों और साथ ही भारत की भी निंदा की गई।

फलस्तीनी राजदूत की यह हरकत न केवल भारतीय हितों की अनदेखी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर घोषित एक आतंकी का खुला समर्थन भी है। ज्ञात हो कि इस माह के प्रारंभ में भारत ने यूएन जनरल एसेंबली मेँ आए उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था जिसमें यरुशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने और अमेरिकी दूतावास को वहीं स्थानांतरित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की गई थी।

हालांकि उक्त प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 127 देशों ने वोट दिया था, लेकिन विदेश नीति के कई जानकारों का कहना था कि भारत को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाने के बजाय इस वोटिंग से अनुपस्थित रहना चाहिए था। फलस्तीनी राजदूत की हरकत के बाद यह नजरिया सही जान पड़ रहा है। माना जा रहा है कि फलस्तीन के पाकिस्तान स्थित राजदूत ने हाफिज सईद की रैली में शामिल होने का काम भारत और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए किया है।

Ambassador of Palestine to Pakistan Waleed Abu Ali attends a large rally organized by the Difah-e-Pakistan Council in Liaquat Bagh in Rawalpindi - seen with JUD chief Hafiz Saeed pic.twitter.com/d8UXLFK8Mm