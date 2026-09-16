अरब सागर में भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी नौसेना का जहाज, भारत ने पाक राजनयिक को किया तलब
अरब सागर में भारतीय युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना का जहाज टकराने के बाद भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है।
HighLights
भारतीय युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना का जहाज अरब सागर में टकराया।
भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध जताया।
यह घटना 1991 के भारत-पाक समझौते का उल्लंघन है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी नौसेना का जहाज, भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया है।
मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का व्यवहार भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए उस समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन था, जो सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों और सैनिकों की आवाजाही के बारे में पहले से सूचना देने से संबंधित है।
भारत ने पाक राजनयिक को किया तलब
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी राजनयिक साद अहमद वारैच को इसलिए बुलाया गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पाकिस्तानी नौसेना की इकाइयों के उस अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जा सके, जिसके कारण यह टक्कर हुई।
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान के चार्ज डी'अफेयर्स को सलाह दी गई कि वे संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक यह बात पहुंचाएं कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच हुए संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए।'
मंत्रालय की तरफ से बयान में आगे कहा गया, 'इस्लामाबाद में भारत के चार्ज डी'अफेयर्स को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराएं।'
जान-बूझकर टकराया पाकिस्तानी जहाज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना मंगलावर, 15 सितंबर की शाम को हुई। उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना का एक फ्रंटलाइन युद्धपोत रूटीन निगरानी मिशन पर तैनात था, तभी वहां पाकिस्तानी जहाज आ गया।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी युद्धपोत ओमान से लगभग 220 किलोमीटर पूर्व में भारतीय जहाज के पास से बहुत तेज गति से आया, जिससे टक्कर हो गई।
पाकिस्तानी जहाज ने गैर-पेशेवर और असुरक्षित हरकतें कीं। इस घटना में अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
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