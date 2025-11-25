पाक में मोहब्बत को खतरा... सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आया प्रेमी जोड़ा, फिर क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ा गया है। सीमा पर देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों घर से भागकर यहां पहुंचे थे।

पुलिस के मुताबिक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों ने सोमवार को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने के बाद पोपट (24) और गौरी (20) को हिरासत में लिया। बॉर्डर पार करते समय BSF ने किया गिरफ्तार बालासर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पोपट और गौरी रविवार रात को इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में अपने गांव से भाग गए थे। उन्होंने पैदल ही यह दूरी तय की थी।

उन्होंने बताया कि पिलर नंबर 1016 के पास पट्रोलिंग कर रहे BSF जवानों ने दोनों को हिरासत में लिया। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कपल ने बताया कि वे इसलिए भागे थे क्योंकि उनके परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे।