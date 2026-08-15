'नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान', सिंधु जल रोकने पर सैन्य कार्रवाई की PAK की गीदड़भभकी पर भारत की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने यदि कोई दुस्साहस किया तो वह विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा। यह चेतावनी भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस भड़काऊ बयान के जवाब में दी है जिसमें शरीफ ने सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर सीधी कार्रवाई की धमकी दी है।

विदित हो कि भारत की ओर से यह चेतावनी केवल सरकार ने नहीं दी है बल्कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने भी आगे आकर दी है। भारत की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कहा कि जल और रक्त साथ-साथ नहीं बह सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजकर निर्दोषों की हत्या बंद करे।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा, पाकिस्तान पानी के मसले पर समझौता नहीं कर सकता, यह उसकी रेडलाइन है। अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करेगा। प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर मजबूती से कार्य कर रहा है। अगर वैश्विक शक्ति का आकलन किया जाए तो पाकिस्तान कहां पर खड़ा होता है? इसलिए धमकियों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है।

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि शहबाज शरीफ शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले सबक को भूल गए हैं। भारतीय कार्रवाई में उनके पाले-पोसे आतंकियों के अड्डे और वायुसेना अड्डे पलक झपकते ही धूल मिल गए थे। पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उसे नक्शे से गायब होते देर नहीं लगेगी।

शरीफ के बयान पर तीखा तेवर प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, भारत के सिंधु जल समझौते से पीछे हटने की जायज वजह है। जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाता रहेगा तब तक उसके साथ संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं।