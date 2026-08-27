'पाकिस्तान ने S-400 मिसाइलों का पता लगाने के लिए तैनात किए थे जासूस', ऑपरेशन सिंदूर पर रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का खुलासा

नई दिल्ली, एएनआइ। मई 2025 में 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में रूसी मूल की एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के अजेय सुरक्षा कवच के रूप में ऐसा शानदार प्रदर्शन किया, जिसने उसके होश उड़ा दिए।

वेस्टर्न एयर कमांड के तत्कालीन प्रमुख, सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा ने इस आपरेशन से जुड़ी कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं जो देश के सामरिक कौशल को रेखांकित करती हैं। उन्होंने बताया कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खौफ और लाइलाज खतरा बनकर उभरी।

इस घातक डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता का आलम यह था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा से 200 किलोमीटर के दायरे में भी फटकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। अपनी लाचारी और बौखलाहट में पाकिस्तान ने एस-400 की लोकेशन का पता लगाने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया।

यहां तक कि भारत के भीतर छिपे अपने स्लीपर सेल और जासूसों को भी सक्रिय कर दिया था, ताकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के ठिकानों का सुराग मिल सके। यही नहीं, पाकिस्तान को इस कार्य में कुछ अन्य देशों से सेटेलाइट आधारित खुफिया मदद भी मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह भारतीय रक्षा चक्र को भेदने में पूरी तरह नाकामयाब रहा।

सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि आपरेशन सिंदूर की शुरुआत पाकिस्तान के नापाक पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा जवाब देने के लिए की गई थी। उस आतंकी हमले में 25 पर्यटकों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और सैन्य बलों को पूरी 'आपरेशनल फ्रीडम' दी गई थी।

शुरुआती दौर में भारत ने जैश और लश्कर के नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने संघर्ष को और बढ़ाते हुए भारतीय वायु सेना के आदमपुर स्टेशन पर ड्रोन और मिसाइलों से नाकाम हमले किए। इसके बाद भारतीय सेना ने तय किया कि चुप बैठने का कोई सवाल ही नहीं है।

भारतीय वायु सेना ने सबसे पहले पाकिस्तान के जमीनी रडार और कमांड-एंड-кकंट्रोल सेंटर तबाह कर पाकिस्तान को पूरी तरह 'अंधा और पंगु' बना दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने अपनी कमी छिपाने के लिए सरगोधा से एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम (अवाक्स) विमान का सहारा लिया,

तब भारतीय एस-400 आपरेटर ने ऐतिहासिक प्रहार करते हुए उसे 314 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में ही ढेर कर दिया। यह सैन्य इतिहास का अब तक का सबसे लंबा सरफेस-टू-एयर किल माना जा रहा है। आसमान में नारी शक्ति का अद्भुत शौर्य उन्होंने बताया कि इस आपरेशन की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें महिला फाइटर पायलटों ने भी अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। महिला पायलटों ने एक से अधिक युद्ध अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए लश्कर के मुरीदके मुख्यालय और पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डों एवं कमांड सेंटरों को भारी क्षति पहुंचाई थी।