पीएम शहबाज शरीफ के विदेश दौरों से चिढ़ने लगे मुनीर के सहयोगी, नाम लिए बिना कसा तंज

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन नागरिक सरकार से हटकर आसिम मुनीर की ओर झुक रहा है। गृह मंत्री और आसिम मुनीर के सहयोगी मोहसिन नकवी ने पीएम शहबाज शरीफ का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत दे डाली।

सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम हुआ। उस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक चुने हुए नेता के एक महीने तक दफ्तर से दूर रहने पर तंज कसा। दिलचस्प बात यह है कि शरीफ ब्रिटेन और अमेरिका की दो हफ्ते की यात्रा से लौटने के कुछ ही दिनों बाद इस्लामाबाद के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।