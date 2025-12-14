ऑपरेशन सिंदूर पर पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ, पीआइबी फैक्ट चेक ने किया PAK के दुष्प्रचार का पर्दाफाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जा रहे पाकिस्तानी दुष्प्रचार का प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने फिर पर्दाफाश किया है। झूठा दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों और एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीआइबी फैक्ट चेक के अनुसार, पाकिस्तान के कई इंटरनेट मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भारत के पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक (सेवानिवृत्त) का छेड़छाड़ किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) वीडियो साझा किया गया, जिसमें उन्हें पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की प्रशंसा करते और भारत की रक्षा संपत्तियों के कथित नुकसान को स्वीकार करते दिखाया गया।

पीआइबी फैक्ट चेक ने इन दावों को खारिज करते हुए पोस्ट किया, यह वीडियो फर्जी है। इसे एआइ टूल के जरिये डिजिटल तरीके से एडिट किया गया है। जनरल वेद प्रकाश मलिक (सेवानिवृत्त) ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।सरकारी फैक्ट-चेकिंग एजेंसी ने चेताया है कि इस प्रकार का मनगढ़ंत कंटेंट नागरिकों को गुमराह करने और भारत की रक्षा तैयारियों और सैन्य क्षमताओं में जनता के विश्वास को कमजोर करने के लिए जानबूझकर फैलाया जा रहा है।

तथ्यों की पुष्टि करें फर्जी वीडियो में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार और उपकरण हैं। शेखी बघारी गई कि राफेल विमानों और एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का नष्ट होना भारत पर उसकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसमें यह भी कहा गया कि भारत को अपनी रक्षा उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

इस नैरेटिव की असलियत सामने लाने के लिए पीआइबी फैक्ट चेक ने प्रामाणिक वीडियो क्लिप साझा की, जिसमें जनरल मलिक कहते दिख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने एक-दूसरे की सीमा को पार नहीं किया। हम सीमा से दूर रहते हुए एक-दूसरे पर हमला कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से, भारत में हमारे पास बेहतर हथियार और उपकरण हैं।