नई दिल्ली, एएनआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने इस दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रोमोटर करार दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में आतंकवाद के प्रोमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजिशन को काउंटर किया गया। पाकिस्तान-चीन के बीच तथाकथित कॉरिडोर पर जयशंकर ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रिय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

जयशंकर ने कहा कि SCO सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि जरदारी एससीओ सदस्य के विदेश मंत्री के रूप में भारत आए हैं, जो बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है।

#WATCH | On his bilateral meeting with Chinese Foreign Minister Qin Gang, EAM Dr S Jaishankar says, "...issue is that there is an abnormal position in the border areas, along the boundary. We had a very frank discussion about it...We have to take the disengagement process… pic.twitter.com/AX5NKvgNOa