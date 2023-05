Tomio Mizokami: कौन हैं जापानी प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी, इनकी पंजाबी और हिंदी सुन आप भी हो जाएंगे दंग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Padma Awardee Japanese Professor Tomio Mizokami: जी-7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक डॉ. तोमियो मिजोकामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि वह फर्राटेदार हिंदी और पंजाबी बोल सकते है। इसके अलावा उनको देश ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया है।

प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी एक पद्म पुरस्कार विजेता, एक प्रतिष्ठित हिंदी और पंजाबी भाषाविद् हैं। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। मुलाकात के दौरान मिजोकामी ने जापान में अगले 'विश्व हिंदी सम्मेलन' आयोजित करने के लिए पीएम मोदी को मना लिया है।

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान मिजोकामी ने बताया कि उनका जन्म जापान के शहर कोबे में हुआ था। उस समय इस शहर में भारतीयों की आबादी ज्यादा हुआ करती थी। प्रोफेसर से जब पूछा गया कि वह हिंदी में रुचि क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा सीखने के लिए वह हमेशा से उत्सुक थे। इस भाषा का उन पर काफी प्रभाव पड़ा है।

मिजोकामी ने बताया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसक थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान नेहरू का एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव था। गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के फाउंडर नेहरू हम युवा लोगों के लिए एक प्रेरणा थे, जो केवल स्थिरता और शांति चाहते थे। तो ऐसे नेता की भाषा क्यों नहीं सीखते?

वर्ष 2018 में ओसाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. तोमियो मिजोकामी को साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें भारत के भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्राप्त हुआ था। हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी 'अटूट सेवा' को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिजोकामी को 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 'हिंदी रत्न' से भी सम्मानित किया था।

81 वर्षीय लेखक मिजोकामी ने अपना जीवन भारत और जापान (ओसाका) में हिंदी के अध्ययन, रिसर्च और टिचिंग में बिताया है। 1941 में उनका जन्म हुआ। अपने ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने 1965 से 1968 तक इलाहाबाद में हिंदी सीखी। इस अवधि के दौरान, उन्होंने बंगाली शिक्षा भी ली।

