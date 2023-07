कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक से नाराज औवेसी की पार्टी, प्रवक्ता बोले; हमारे साथ अछूत जैसा व्यवहार हुआ!

National Politics कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई दो दिवसीय विपक्षी दलों की बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में ओबैसी की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया जिससे पार्टी के प्रवक्ता ने पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार हुआ है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने की कोशिश कर रही हैलेकिन विपक्ष उन्हें किनारे कर रहा है।

कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक से नाराज औवेसी की पार्टी

HighLights बेंगलुरु बैठक में न बुलाए जाने से नाराज ओवैसी की पार्टी विपक्षी दलों पर बरसी हम उनके लिए अब राजनीतिक अछूत हो गए : एआइएमआइएम पूर्व में भाजपा के साथ रहे कई नेता विपक्षी दलों की इस बैठक में रहे मौजूद

मुंबई, एएनआइ। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई दो दिवसीय विपक्षी दलों की बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल हुई।इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) को आमंत्रित नहीं किया गया। आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज एआइएमआइएम पार्टी ने बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि हमारे साथ राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही सवाल जोड़ा कि कोई ओवैसी की पार्टी को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। पठान ने कहा कि जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती थीं, उन्होंने अपनी बैठक में एआइएमआइएम को नहीं बुलाया। हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हो गए। बड़ी बात ये कि इस बैठक में उन नेताओं को भी आमंत्रित किया गया और साथ बैठाया गया जो कभी भाजपा के साथ हुआ करती थीं। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ था।पठान ने कहा कि गुजरात चुनावों के दौरान कांग्रेस को जमकर गालियां देने वाले अर¨वद केजरीवाल भी बेंगलुरु बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष उन्हें किनारे करने में लगा है।

Edited By: Jagran News Network