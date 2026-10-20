दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद को बेदखली नोटिस, ओवैसी ने रिजिजू से हस्तक्षेप की मांग की

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली की ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को कथित तौर पर बेदखली नोटिस जारी किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।

ओवैसी ने कहा कि वर्ष 2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इसलिए मामले का समाधान करना केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।